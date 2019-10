Kevin Hart è tornato al lavoro dopo il terribile incidente

NEW YORK - Kevin Hart è tornato a lavoro dopo l'incidente d'auto che lo aveva costretto a una lunga convalescenza. L'attore aveva passato anche ben dieci giorni in ospedale dopo essersi fratturato la spina dorsale in tre punti a causa di un incidente stradale avvenuto all'inizio del mese scorso a Malibu. Ora ha però potuto finalmente riprendere in mano la sua vita professionale.

Secondo TMZ, Kevin non è ancora completamente guarito, ma sta prendendo parte alla produzione di una campagna pubblicitaria per l'uscita del suo prossimo film, 'Jumanji: The Next Level', che richiede la sua presenza ma non è troppo stancante. Lunedì e martedì scorsi Kevin ha voluto onorare i suoi impegni contrattuali e si è presentato in uno studio di Los Angeles per lavorare due ore alla promozione della pellicola. Sebbene possa camminare da solo, Hart avrebbe passato quasi tutto il tempo seduto per evitare di mettere sotto pressione la sua spina dorsale.

Qualche giorno fa Tiffany Haddish, collega e amica di Kevin, ha fatto sapere che la star di Hollywood ora sta molto meglio. Al magazine People ha spiegato: «Sta molto meglio. Gli ho parlato l'altro giorno. Si sta riprendendo».