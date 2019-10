Giulia De Lellis incassa i complimenti di Maurizio Costanzo

ROMA - Giulia De Lellis ha ricevuto anche i complimenti di Maurizio Costanzo. Il conduttore ha infatti dichiarato di aver letto la prima "fatica letteraria" dell'influencer e di averla trovata molto ben realizzata. Per lo storico volto di Canale5 si tratta di un progetto editoriale studiato nei minimi dettagli, il cui tema di fondo rappresenta un argomento capace di catturare l'attenzione del pubblico.

«Ho letto anche io che il libro di Giulia De Lellis sta vendendo molto bene. Complimenti a lei e all'editore. Sicuramente Giulia De Lellis è un personaggio ma è altrettanto sicuro che le corna fanno sempre e comunque notizia», ha spiegato Maurizio, 81 anni, in un articolo pubblicato sul settimanale 'Chi'. Dopo aver fatto registrare il record di vendite degli ultimi due anni, la De Lellis ha incassato un elogio davvero lusinghiero visto che il marito di Maria De Filippi è uno che di media e comunicazione se ne intende davvero tanto.

Negli ultimi tempi però l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' è stata chiamata a difendersi dall'accusa di aver utilizzato il libro per infangare il nome di Andrea Damante, l'ex fidanzato che con il suo tradimento rappresenta il tema di fondo di tutto il testo. «Il mio libro non cerca di rovinare qualcosa, qualcuno, di sporcare, infangare o spettegolare. È la mia storia, è quello che io ho provato. Le fasi che un po' tutti passano quando vengono traditi, che sia in amicizia o in amore, traditi in generale, tendono a passare».