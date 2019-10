Francesco Monte sta molto bene con la fidanzata Isabella De Candia

ROMA - Francesco Monte, ospite in studio a "La Vita in Diretta", ha parlato per la prima volta della sua relazione con la modella Isabella De Candia e ha rivelato che alla base di una relazione stabile ci deve essere una buona comunicazione e la voglia di ascoltarsi. «Ci sono un insieme di cose che devono essere coltivate sin dall'inizio, dagli obiettivi comuni all'ascolto. Penso che quello che un uomo cerca in una donna è quello che una donna cerca in un uomo. Bisogna cercare di non accavallarsi e provare a contenere la rabbia. Basta veramente un sorriso e dire le cose nei modi giusti. Secondo me sono i modi», ha raccontato l'ex protagonista di "Uomini e Donne" durante l'intervista rilasciata nel programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. «Io prendo sempre come esempio la coppia appena nata, se le cose vengono dette all'inizio, secondo me la storia si alimenterebbe bene per tanto tempo», ha aggiunto il 31enne originario di Taranto.

Francesco, che è tra i protagonisti dell'edizione in corso di "Tale e Quale Show", ha poi ringraziato Carlo Conti e la produzione della trasmissione di Raiuno per avergli dato la possibilità di farsi conoscere anche come artista. «Sto avendo la possibilità di tirar fuori quello per cui ho studiato, perché ho frequentato un'accademia di teatro», ha spiegato. «Il canto, poi, è una mia passione e diciamo che mi ha dato la possibilità di esternarlo. Poi è la prima volta vera e propria che mi esibisco. Mi fa piacere aver scoperto questa voce che non pensavo di avere», ha concluso.