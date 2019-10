Francesca Cipriani parla del malore: «Ho visto San Pietro»

ROMA - Francesca Cipriani, che alcuni giorni fa è dovuta correre d'urgenza in ospedale a causa di un virus intestinale, ha affermato che in un momento di poca lucidità mentale ha avuto un'apparizione divina e ha addirittura visto San Pietro. «Ho avuto un virus molto forte, si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi», ha raccontato la showgirl durante un'intervista rilasciata a "Pomeriggio Cinque".

«Durante la nottata avrò perso tre chili, mi stavo prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata. Non so se è dovuto a una intossicazione alimentare o se fosse nell'aria», ha spiegato la 35enne.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha poi aggiunto di non essere riuscita ad avvertire i familiari della situazione. «Non è possibile che siamo nel 2020 e che non ci sia campo per i cellulari. È una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a contattarmi», ha continuato.

La Cipriani si è infine lamentata per la qualità del servizio medico ricevuto. «Io sono arrivata in questo ospedale e stavo malissimo. Nulla da togliere ai senzatetto ma i bagni erano occupati da senzatetto. Dovrebbero esserci delle strutture preposte», ha concluso.