Ecco perché Ambra Angiolini si è innamorata di Massimiliano Allegri

ROMA - Ambra Angiolini è tornata a parlare della storia d'amore che sta vivendo con Massimiliano Allegri e ha rivelato perché si è innamorata dell'ex allenatore della Juventus. «La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c'è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti», ha raccontato l'attrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair". «Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell'amore», ha spiegato l'ex ragazza prodigio di "Non è la Rai".

La 42enne ha poi parlato per la prima volta del periodo buio vissuto subito dopo il grande successo riscosso con il programma di Gianni Boncompagni e ha ammesso di essere dovuta ricorrere alla psicoterapia. «A 18 anni, alcuni anni dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione. Il dottore mi disse di partire per il Brasile. Così presi l'aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell'Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini. Fu bellissimo e travolgente», ha confidato.

Ambra ha poi detto di essere riuscita a superare quel momento difficile della sua vita grazie alla nascita della sua primogenita, Jolanda, venuta al mondo 15 anni fa. «La vera sensazione di sazietà fu quando rimasi incinta di mia figlia. Era come se fossi stata affamata d'amore per tutta la vita e improvvisamente ero sazia e stavo bene», ha concluso.