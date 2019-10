Nick Jonas rimpiazza Adam Levine

LOS ANGELES - Nick Jonas sostituirà Adam Levine a 'The Voice'. Il cantante dei Jonas Brothers è eccitatissimo di stare per iniziare questa nuova avventura all'interno della versione americana del famoso talent show. Accanto a lui ci sono gli altri coach Kelly Clarkson, Blake Shelton e John Legend, tutti confermati per la 18esima edizione. Durante un'ospitata nello show di Ellen DeGeneres, Nick ha spiegato: «Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia di 'The Voice'. È un gruppo davvero incredibile e non vedo l'ora di poter aiutare gli artisti a trovare la loro voce per avere successo».

Nick ha già una discreta esperienza come giudice visto che in passato ha preso parte insieme ai suoi fratelli Kevin e Joe al programma 'Songland', un format che vede diversi autori musicali sfidarsi per il primo premio, ovvero per vedere uno dei loro testi cantati e pubblicati da un grande nome della musica pop. Nick in quell'occasione ha mostrato di aver un talento naturale nel ruolo di coach e per questo 'The Voice' gli ha offerto la possibilità di tornare a sedere dietro a un bancone per dispensare consigli, ma anche per fare, se necessario, critiche pungenti.