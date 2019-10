«La storia con Taylor è una trovata pubblicitaria»

ROMA - Giorgia Caldarulo è stata nuovamente attaccata dall'ex amica e collega Megghi Galo, che ospite nello studio di "Pomeriggio Cinque" ha accusato l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" di essersi inventata di essere lesbica e di aver costruito a tavolino la storia d'amore con Taylor Mega solo per avere visibilità mediatica. «È una trovata pubblicitaria molto brutta. Inventarsi addirittura di essere lesbica. Conosco molto bene Giorgia, tra amiche ci si racconta, non mi ha mai detto niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei mi diceva che ero ingenua a credere nell'amore», ha affermato la blogger durante l'intervista nel programma di Barbara D'Urso. «Lei è stata legata a persone per interesse. Anche in questo caso è un grande interesse. Taylor non l'ho mai vista. È tutta una cosa finta», ha aggiunto.

Megghi ha anche rivelato che tra lei e Giorgia c'era un forte legame d'amicizia che si è però deteriorato proprio a causa di questa storia. «Noi abbiamo avuto una grande amicizia, mi considerava sua sorella. Dopo che ho parlato sui social, ha detto: 'Ci conoscevamo da due settimane'. Sei falsa, non si rinnega un'amicizia», ha continuato l'influencer.

La 23enne di origini albanesi aveva già parlato dei suoi forti dubbi, per usare un eufemismo, sul rapporto tra Giorgia e Taylor. «Specialmente Giorgia, è falsa come i soldi del Monopoli. È una persona che volevo rimuovere dalla mia vita, mentre Taylor non la conosco e non posso giudicare. La Caldarulo la conosco bene e si venderebbe anche la mamma», aveva fatto sapere tramite social.