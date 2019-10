Adele e Skepta, la storia d'amore prende forma

NEW YORK - Adele ha presentato Skepta ai suoi migliori amici. Dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki la cantante avrebbe iniziato a frequentare il collega e negli ultimi tempi le cose si sarebbero fatte più serie visto che lo avrebbe fatto anche conoscere a una delle sue migliori amiche, Laura Dockrill, e al noto conduttore James Corden, anche lui suo grande amico.

Una fonte ha spiegato al tabloid The Sun: «Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma tra Adele e Skepta c'è una storia d'amore in corso. Al momento sono ancora all'inizio del rapporto. Ma loro si volevano già molto bene come amici, quindi si tratta di qualcosa di speciale. Il fatto che Skepta abbia conosciuto Laura e James è un segnale molto positivo. Tutti vogliono che stiano bene insieme». Sembra che Laura e James abbiano conosciuto Skepta durante le celebrazioni per il 37esimo compleanno del cantante, che si sono svolte il mese scorso a Londra.

Non molto tempo fa qualcuno aveva già raccontato che Adele e Skepta avevano legato moltissimo dopo essersi frequentati con una certa costanza. L'insider aveva spiegato: «Dopo la fine delle loro rispettive relazioni Adele e Skepta si sono dati conforto l'un l'altro. Hanno un legame forte e c'è sicuramente una connessione speciale tra loro. Trascorrono sempre più tempo insieme. I loro amici pensano che presto potrebbero diventare una grande coppia».