Pixie Lott, niente dieta in vista del matrimonio

LONDRA - Pixie Lott ha rivelato che non si metterà a dieta prima del suo matrimonio perché non pensa che perdere qualche chilo possa incidere in qualche modo sul suo grande giorno. La cantante, che è pronta a convolare a nozze con il fidanzato Oliver Cheshire, ha fatto sapere che preferisce avere un aspetto più rotondo piuttosto che essere più filiforme ma non essere completamente se stessa.

Ha spiegato: «Non credo che serva a qualcosa perdere peso prima del tuo matrimonio, meglio essere naturali e se stessi». Anche se non seguirà un regime alimentare particolare prima del sì, Pixie ha confidato di stare facendo del suo meglio per mantenersi in forma grazie alla sua routine di allenamenti, anche se non è una fan della palestra.

Parlando durante l'evento "Coca-Cola Ultimate Photo Booth", che si è tenuto a Covent Garden a Londra, ha detto: «Odio il tapis roulant, ma adoro fare yoga». In una precedente intervista la 28enne, che è felicemente fidanzata con Oliver da ben sei anni, aveva rivelato alcuni dettagli delle sue prossime nozze. «Mi sposerò nel Regno Unito e avrò 13 damigelle», aveva raccontato.