Il cane di Joaquin Phoenix è allergico al sole

LOS ANGELES - Joaquin Phoenix ha raccontato che il suo cane è allergico ai raggi del sole e che quindi per portarlo a passeggio e soprattutto per portarlo in spiaggia deve mettergli un indumento speciale che lo protegge dalle radiazioni ultraviolette.

L'attore ha due amici a quattro zampe, Oskar e Soda, e ha rivelato di aver salvato il secondo da morte certa, visto che stava per essere soppresso proprio a causa della sua patologia ormai 13 anni fa. La star di Hollywood ha spiegato di aver comprato un apposito cappotto per Soda, che è un incrocio ed è simile a un pitbull bianco, per permettergli di uscire di casa senza problemi. Ha detto: «Sembra una cosa divertente, ma al cane non piace indossare il cappotto, anche se è per il suo bene».

Il 44enne, che è vegano ormai da tantissimi anni, ha poi raccontato di non essere un grande amante del "cibo spazzatura" e di mangiare per lo più alimenti sani, ma di concedersi ogni tanto qualche strappo alla regola. Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair" ha dichiarato: «Mangio molto sano. Non amo il cibo spazzatura. Non mi piacciono i cibi troppo elaborati. Ma ogni tanto mangio qualche patatina fritta e mi concedo un dannatissimo sandwich da Subway, se capita».