La sorella di Miley Cyrus distrutta dal successo

LOS ANGELES - La sorella minore di Miley Cyrus, Noah, ha parlato per la prima volta apertamente di quanto sia stato difficile per lei aver avuto un'infanzia da "bambina prodigio" e ha rivelato che il successo raggiunto da giovanissima ha influito molto sulla sua scarsa autostima. La 19enne ha spiegato che la celebrità e la pressione mediatica l'hanno costretta ad andare in terapia per affrontare diversi problemi psicologici.

Durante un'intervista rilasciata al "Daily Star" ha detto: «Se fossi potuta crescere senza un computer o un telefono o internet sarebbe stato meglio». «Quello che ho letto su di me nel corso di tutti questi anni ha totalmente stravolto il modo in cui guardo a me stessa. Sto cercando di risolvere questi conflitti interiori tramite la terapia», ha aggiunto. «Faccio fatica a guardarmi allo specchio, non riesco a vedere qualcosa di bello», ha continuato Noah.

La cantante, che la settimana scorsa ha pubblicato il suo ultimo singolo, "Lonely", ha poi affermato che le cattiverie scritte sul suo conto dagli hater continuano ancora a farla soffrire molto. «A molte persone piace giudicarti e prenderti in giro su Internet. Queste persone peggiorano la tua situazione soprattutto se stai attraversando un periodo in cui sei ansiosa o soffri di depressione o hai attacchi di panico. Non puoi ignorare i sentimenti che provi», ha concluso.