Katia Ricciarelli, pace fatta con l'ex marito Pippo Baudo

ROMA - Katia Ricciarelli è tornata a parlare dell'ex marito Pippo Baudo e ha rivelato che tra loro oggi c'è finalmente un rapporto sereno. I due, che si conobbero a metà degli anni '80, sono stati sposati per ben 18 anni e si sono separati nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo.

«Ci siamo parlati dopo non so quanti anni. Io non li conto mai, ma era parecchio tempo. Questa cosa mi addolorava anche abbastanza, anche perché abbiamo vissuto un matrimonio da favola. Ed è per questo che quando ci siamo rivisti ci siamo salutati e abbracciati come due vecchi amici. Una cosa bellissima», ha raccontato la cantante durante un'intervista rilasciata a "La Vita in Diretta", programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano su Raiuno.

«Mi dispiaceva tanto perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa, insomma... Siamo persone intelligenti, adulte quindi dovevamo smetterla», ha aggiunto la 73enne.

Katia ha infine rivelato che per i suoi 50 anni di carriera Pippo le ha anche fatto gli auguri con un messaggio. «Lo ringrazio tanto è stato un bellissimo regalo, mi sarebbe dispiaciuto molto se non fosse arrivato», ha concluso.