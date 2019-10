Giada Pezzaioli: «Ecco perché ho detto di no a Giovanni Conversano»

ROMA - Giada Pezzaioli è tornata a sedere sul divano di "Vieni da me" e ha spiegato il motivo che l'ha spinta a rifiutare la proposta di matrimonio di Giovanni Conversano, che proprio una settimana fa le aveva chiesto di sposarlo nel programma condotto da Caterina Balivo. «Tu devi pensare che dopo nove anni di fidanzamento, ho sempre pensato che questo momento sarebbe stato molto romantico. Intimo. Mi dispiace aver reagito così. Non era mia intenzione dirgli di no. Giovanni è poco romantico, molto plateale. L'anello, per me, è un simbolo. Si merita una risposta a tu per tu. Io la risposta ce l'ho nel mio cuore, gliela dirò a quattrocchi», ha dichiarato la 25enne durante l'intervista rilasciata nella trasmissione di Raiuno.

La modella ha poi ricordato com'è iniziata la relazione con l'ex protagonista di "Uomini e Donne" e com'è riuscita a far accettare Giovanni alla sua famiglia, nonostante lui avesse la fama di "donnaiolo". «Come ha detto Giovanni, io ero giovanissima quando l'ho conosciuto. Mi ha corteggiata, io ero riluttante. Ero spaventata dalla sua fama. Era un tombeur de femme. La sua corte è stata spietata. Queste telefonate aumentavano sempre più. A un certo punto a mio padre dico: 'E' Giovanni Conversano'. C'è stato il gelo anche in casa mia... E' un uomo senza riserva, si è mostrato per quello che è, sensibile e di grandi valori», ha aggiunto Giada.

«Quando ci siamo conosciuti lui era in una fase calante del suo lavoro. Non era il personaggio televisivo. Ho avuto il privilegio di conoscere la persona. Non mi dispiaceva che le luci della ribalta si stessero spegnendo su di lui. La corazza, mostrata in televisione, non era quello che conoscevo. Siamo ripartiti da zero, con mille difficoltà, con niente», ha concluso.