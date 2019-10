Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti in strada: «Ci hanno minacciato con un coltello»

ROMA - Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta sono stati aggrediti in strada. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa ballerina in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lorella ha infatti condiviso sul social due foto che ritraggono lei e il figlio del noto agente dello spettacolo Lucio Presta mentre mostrano i segni delle percosse ricevute dai malviventi. «Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta "Vaff***lo". Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia», ha scritto la 28enne accanto agli scatti.

La conduttrice del daytime di "Amici" ha poi raccontato di non essere stata solo derubata, ma addirittura di essere stata minacciata con un coltello. «Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito», ha aggiunto.

Lorella infine rivolgendosi direttamente ai malfattori ha detto di non essersi fatta intimorire dall'aggressione ma che quanto accaduto la renderà più forte di prima. "Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi Vaf***lo. Siete uomini di m***a e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!», ha concluso.