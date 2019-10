Elena Santarelli annuncia: «Ho scritto un libro sulla malattia di mio figlio»

ROMA - Elena Santarelli ha rivelato di aver scritto un libro, "Una mamma lo sa", in cui racconta la difficile battaglia contro il tumore combattuta dal figlio Giacomo. «Sono abbastanza emozionata. Primo perché mi è costato veramente molta fatica questo libro, perché a volte determinati ricordi e pensieri vorresti mandarli via. Invece quando devi scrivere un libro devi raccontare veramente la tua storia e ritornano. Credo che non spariranno mai», ha detto la showgirl in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. Elena ha poi confidato di aver deciso di scrivere il testo non solo per aiutare chi come lei ha affrontato o sta affrontando una situazione del genere, ma soprattutto per dare una mano all'associazione "Heal", che si occupa di ricerca.

«Ho ceduto tutti i miei diritti. Il ricavato delle vendite non andrà sul mio conto corrente ma andrà alla Heal Onlus. Questo è uno dei motivi per cui l'ho fatto», ha spiegato la 38enne.

La Santarelli ha poi confessato che mettere nero su bianco tutta la vicenda le è servito a tirare fuori i sentimenti che aveva represso per lunghissimo tempo, per non destare ulteriore preoccupazione nei suoi cari. «Ho mentito un po' con tutti. Ho mentito con i miei genitori, con le amiche e anche con le persone con cui avevo meno confidenza. Mostrandomi sempre sorridente, sempre positiva. In realtà dentro c'era qualcosa che dovevo tirare fuori e grazie al libro devo dire che ci sono riuscita», ha affermato. «Sì, è vero non tutte le storie finiscono bene... Lo so, ma con la nostra storia vorrei accendere la speranza», ha concluso.