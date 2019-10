Beatrice Valli, dichiarazione a sorpresa: «Pensavo che Marco avesse un'amante»

ROMA - Beatrice Valli, che alcuni giorni fa ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Marco Fantini davanti alla Torre Eiffel, ha rivelato di essere ancora sotto shock e di stare cominciando solo ora a realizzare che deve mettersi in moto per organizzare le nozze.

«Non me la sarei mai immaginata così la proposta. È ancora tutto così fresco. Non sappiamo ancora la data perché ci stiamo pensando e in più ci sono tantissime cose lavorative in ballo... quindi dobbiamo capire in che periodo farlo! A me piacerebbe lo stesso giorno e lo stesso mese della proposta, ma il prossimo anno. Stiamo riflettendo, stiamo valutando», ha fatto sapere l'influencer tramite un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Non abbiamo ancora iniziato le preparazioni per il matrimonio, però ne stiamo parlando. Lui non si è nemmeno reso conto di quello che ha fatto, ma è molto contento», ha aggiunto l'ex protagonista di "Uomini e Donne".

Beatrice poi ha raccontato di aver pensato che il compagno avesse una storia con un'altra donna perché nei giorni precedente alla proposta lo aveva visto assente e distaccato. «Pensavo avesse un'altra in questi giorni perché era sempre distratto, sempre sulle nuvole, usciva la mattina e ritornava la sera e non sapeva darmi spiegazioni oppure spariva col telefono in bagno per un'ora», ha confidato la 24enne. «Non ha nessuna. Ha dovuto fare un po' di casino per tirare fuori questo anello. Questa proposta è stata per me speciale», ha concluso ancora emozionata la Valli.