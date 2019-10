Francesco Chiofalo, appello ai fan: «Aiutatemi a riconquistare Antonella»

ROMA - Francesco Chiofalo dopo la fine della storia d'amore con Antonella Fiordelisi non si è ancora dato per vinto e ha chiesto aiuto ai suoi fan per provare a riconquistare il cuore dell'ex tentatrice di "Temptation Island". «Sono qui a Salerno e la situazione è più difficile del previsto. Sono passate settimane e sta inca***ta nera, senza che entro nel dettaglio di quello che è successo perché non mi va...», ha fatto sapere il 30enne romano tramite alcune Instagram Stories registrate nella città dove vive la 21enne.

Francesco ha poi lanciato un appello a tutti i suoi follower affinché lo sostengano pubblicamente in modo che Antonella si convinca a perdonarlo. «Volevo chiedere una mano a voi. Io a voi non ho mai chiesto niente però magari se vede che pure altre persone ci rivogliono insieme magari ci ripensa, magari può essere che non butta via tutto così. Faccio allora una proposta a tutti voi che chiedete ad Antonella di perdonarmi», ha spiegato il personal trainer. «Fate un video in cui che siate da soli o in gruppo, lo mettete nelle Storie, mi taggate e mettete l'hashtag #perdonafrancesco. Io ve lo giuro vi reposto tutti nelle mie Storie. Voglio che lei veda che state dalla parte mia anche se non è vero... lo so che non siete dalla mia parte e che anzi sto sul ca**o a tutti ma io vi voglio bene lo stesso. Se qualcuno mi vuole bene e mi vuole dare una mano, io lo apprezzo tantissimo!», ha infine aggiunto.