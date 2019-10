Giorgia Venturini sgancia la bomba: «Taylor Mega ci ha provato con me»

ROMA - Giorgia Venturini ha rivelato che Taylor Mega ci provò con lei quando entrambe erano in Honduras durante la loro partecipazione all'Isola dei Famosi. «A telecamere spente mi ha fatto delle avances, mi ha detto: 'Fidanziamoci così facciamo scandalo'. Le ho risposto di no perché ho altri gusti, e poi non è il mio stile», ha raccontato l'opinionista di "Tiki Taka" in un'intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna".

La 36enne ha poi detto che dopo la conclusione del reality show di Canale5 non ha più sentito l'ex naufraga e non l'ha neanche mai incontrata per caso a Milano, dove vivono entrambe. «Oggi non ci sentiamo più, abbiamo preso strade diverse. Non ci siamo più viste», ha aggiunto.

Le dichiarazioni della Venturini sono state seguite dalla replica di Taylor, che ha negato via social il racconto fatto da Giorgia. «Io che ci provo con quella... Nei suoi sogni! Il massimo di Taylor Mega che puoi prenderti sono gli scarti», ha scritto la bionda influencer in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories. La 25enne ha poi voluto specificare che il suo post non era riferito alla sua ex Erica Piamonte, con cui dopo l'acceso confronto di domenica scorsa a "Live - Non è la D'Urso" sta cercando di recuperare un rapporto d'amicizia. «Non è chiaramente riferito a Erica», ha precisato.