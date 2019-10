Soleil Sorge: «Non mi fanno lavorare in tv»

ROMA - Soleil Sorge ha risposto ad alcune domande che le sono arrivate dai suoi follower tramite Instagram. A chi le ha chiesto come mai una ragazza preparata come lei non la si veda lavorare in televisione, l'ex protagonista di "Uomini e Donne", lanciando una frecciatina a chi si occupa dei palinsesti dei canali nazionali, ha risposto: «Non so perché non lavoro in tv. Mi chiedo lo stesso da un po'. Credo che la preparazione sia fondamentale ma non necessaria, a quanto pare».

Soleil, che nel suo curriculum può vantare anche un corso di recitazione a Hollywood, già in passato aveva parlato delle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. «Mi piacerebbe moltissimo lavorare in televisione. Ho studiato recitazione sin da piccola all'istituto di Teatro e Film 'Lee Strasberg' a Hollywood e poi anche qui in Italia. Sarebbe davvero bello avere l'opportunità di rendere anche questa passione un lavoro. Chissà... magari un giorno», aveva confidato sempre tramite social.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi in attesa che arrivino proposte di lavoro anche dal piccolo schermo ha però continuato a coltivare la sua passione e tra un paio di mesi debutterà con lo spettacolo "Doppio Misto" al Teatro Golden di Roma.

Nelle ultime ore poi è tornata al centro del gossip perché, a quanto pare, la sua relazione con Jeremias Rodrigeuz, fratello minore di Belen, sarebbe giunta al capolinea dopo appena qualche mese di frequentazione.