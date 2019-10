Alba Parietti e il tumore: «Ecco perché non ho detto niente a nessuno»

ROMA - Alba Parietti, che alcune settimane fa ha raccontato per la prima volta di aver avuto un cancro quando aveva 37 anni, è tornata a parlare di quella brutta esperienza e ha rivelato che all'epoca non disse niente a nessuno per non destare preoccupazione nei suoi cari.

«Sono stata operata l'anno in cui è morto Gianni Versace, non sono potuta andare al suo funerale perché ero in ospedale. Non l'ho detto a mia madre, a mio padre, a mio figlio. Non volevo creare preoccupazione. Ne ho parlato con delle mie care amiche, che mi sono state molto vicine», ha confidato l'opinionista durante un'intervista rilasciata a "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno. «Ai tempi non c'erano ancora i social. È un problema molto importante. Si trattava di una degenerazione del papilloma virus, per cui, oggi, ci si vaccina», ha spiegato la 58enne.

Alba ha poi affermato di sentirsi una persona privilegiata perché è riuscita a scoprire il tumore in un stadio primitivo e quindi a sottoporsi in tempo alle cure necessarie per guarire. «Io sono una privilegiata. Nel momento in cui ho capito di avere un cancro, mi sono fatta operare immediatamente. Avevo un'assicurazione che copriva le spese mediche. Ho risolto il problema in una settimana. Dopo circa due, tre anni, mi sono rioperata. Non ho dovuto fare né radio né chemio», ha infine aggiunto.