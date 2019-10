Karina Cascella fa commuovere Barbara D'Urso

ROMA - Karina Cascella è riuscita a far commuovere anche Barbara D'Urso. L'opinionista tv è stata ospite di 'Pomeriggio Cinque' e tornando a parlare della sua difficile storia familiare ha ricordato di quando morì sua madre, a pochi mesi di distanza dalla scomparsa del padre, e rimasta sola con le sue due sorelle si ritrovò in gravissime ristrettezze economiche tanto da non avere neppure i soldi per pagare il funerale del genitore. «Prima è morto mio padre, poi dopo un anno e mezzo è morta anche mia madre», ha spiegato nel salotto tv di Canale5.

«Quando è morta mia madre non avevamo neanche i soldi per il funerale. Io e le mie sorelle eravamo completamente da sole. Mi ricordo di quando seduta in quella chiesa guardavo la bara e non ci potevo credere. Stringevo da una parte la mano di Sunny e dall'altra la mano di Daniela, mi volevo solo sedere, non ne potevo più. Parlavo con me stessa e dicevo basta, non ne potevo proprio più della vita», ha continuato con le lacrime agli occhi.

C'è poi voluto un po' di tempo, ma Karina è alla fine riuscita a trovare l'energia per riprendere in mano la sua vita. «Poi ho detto basta, mi sono rialzata e insieme alle mie sorelle ho trovato la forza di andare avanti», ha concluso davanti agli occhi carichi di commozione della stessa D'Urso.