Alessia Marcuzzi e Simona Ventura fanno pace grazie a Nadia Toffa

MILANO - Nadia Toffa è riuscita anche a far fare pace ad Alessia Marcuzzi e Simona Ventura, che da molto tempo ormai non si parlavano più. Il "miracolo" è avvenuto durante la prima puntata della nuova stagione de 'Le Iene', che è stata dedicata proprio alla conduttrice scomparsa lo scorso agosto dopo oltre un anno e mezzo di battaglia contro un tumore. Dopo la messa in onda dell'ultimo servizio realizzato da Nadia, che ha voluto mandare un messaggio di positività e speranza a tutti, la 46enne romana e la 54enne torinese si sono lasciate andare a un lungo abbraccio bagnato da lacrime di commozione.

Sembra già lontanissima la scorsa primavera, quando Simona si era scagliata contro Alessia, rea a suo dire di aver trasformato in peggio l'Isola dei Famosi, il reality che lei aveva portato in tv quasi vent'anni fa. «Preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande. L'Isola in cui io ho investito passione, sangue, lavoro, sudore è diventata un'altra cosa, declinata in stile 'Grande Fratello on the beach'», aveva commentato la conduttrice, che aveva poi sferrato un altro attacco più direttamente indirizzato alla collega.

Parlando del caso di Riccardo Fogli, che in diretta era stato umiliato davanti a tutta Italia da Fabrizio Corona, aveva aspramente criticato la gestione della Marcuzzi: «Io mi sarei comportata diversamente, mi sarei opposta. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere il gobbo». Parole dette solo qualche mese fa, ma che ormai sembrano solo un lontano ricordo.