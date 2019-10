Giulia Salemi parla di Francesco Monte: «Non rinnego niente»

ROMA - Giulia Salemi, ospite del programma "Vieni da me", ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua vita negli ultimi anni e ha rivelato che nonostante la storia con Francesco Monte sia finita non nel migliore dei modi lei non rinnega nulla di tutto quello che è successo.

«Io penso che ogni esperienza della nostra vita porta ad una crescita umana e non solo. Sono una sognatrice, desideravo l'amore, ero single da tanto tempo. In questa relazione ci credevo fortemente, non rinnego niente. In qualsiasi maniera finisca il nostro percorso, negativa o positiva che sia, comunque ha fatto parte di noi e ha aggiunto un tassello importante alla nostra vita», ha spiegato l'influencer durante l'intervista rilasciata a Caterina Balivo.

Giulia, che oggi ha ritrovato un equilibrio, ha anche detto di non esserci rimasta male del fatto che il suo ex fidanzato abbia subito intrapreso una nuova relazione dopo la loro rottura. «Non ci sono rimasta male che lui si è rifidanzato prima di me. No, non è una gara, non è una competizione, anche perché io ora non cerco quello. È un momento estremamente positivo dal punto di vista lavorativo e me lo sto godendo tutto, sto costruendo e sto seminando. Mi sto dedicando al cento per cento a me stessa, voglio costruire qualcosa per il mio futuro», ha infine aggiunto la 26enne.