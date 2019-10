Paolo Bonolis: «In tv porto una maschera»

ROMA - Paolo Bonolis ha rivelato che quando è davanti alle telecamere indossa una "maschera" perché il suo carattere è in realtà ben diverso da quello che traspare in televisione.

«Il presentatore Bonolis che vedete in televisione, quello 'caciarone', è una maschera», ha raccontato il conduttore durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni". «L'unica che ho e che mi corrisponde profondamente, alla perfezione. Se non lavorassi in tv, non sarei in grado di esprimere questo lato giocoso e burlone del mio carattere», ha spiegato il 58enne.

Bonolis ha appena pubblicato il suo primo libro, dal titolo "Perché parlavo da solo", e ha spiegato che scriverlo per lui è stata una sorta di terapia. «Nasce dalla verità: io, mentre rifletto, parlo da solo. Mi sono detto: sarà una patologia? Scrivere poteva essere una terapia per me», ha detto.