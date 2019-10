Victoria Beckham, make-up con la figlia di otto anni 

LONDRA - A Victoria Beckham piace giocare con il make-up insieme alla figlia di otto anni. L'ex Spice Girl ha spiegato che non lascerebbe uscire la piccola Harper con il viso truccato, ma quando sono a casa le due si divertono a provare un po' di prodotti cosmetici insieme. Ha detto: «Harper è molto femminile e noi ci divertiamo molto a casa con il make up. Voglio dire, non la farei uscire di casa truccata ovviamente, però penso che sia una cosa carina che si può fare con una figlia. Giochiamo con i prodotti e ci divertiamo».

Harper non è l'unica persona con cui Victoria, che insieme al marito David Beckham ha anche i figli Brooklyn, 20 anni, Romeo, 17, e Cruz, 14, condivide i suoi cosmetici. In una nuova intervista televisiva ha fatto sapere: «David ruba i miei prodotti di bellezza, assolutamente. Li condividiamo».

La stilista 45enne ha anche detto di non aver mai rifatto nulla, ma di non escludere la possibilità di rivolgersi al chirurgo estetico più avanti nella sua vita. «Per ora non sono stata tentata dal bisturi, ma mai dire mai. Se una cosa ti fa stare bene perché no? Magari rifatemi questa domanda tra 10, 15 o 20 anni... Forse le cose saranno cambiate. Al momento però celebro quella che sono e non vorrei modificarmi», ha concluso.