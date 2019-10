Gennaro Lillio-Francesca De André, si finisce in tribunale

ROMA - Gennaro Lillio vuole portare Francesca De André in tribunale. Il modello partenopeo lo ha fatto sapere a 'Pomeriggio Cinque', dove ha spiegato di non poter accettare le accuse che gli sono state mosse proprio dall'ex fidanzata, conosciuta all'interno della casa del 'Grande Fratello' prima dell'estate.

Recentemente la 29enne ha infatti dichiarato di aver subito violenza fisica per mano di Lillio, quando durante una discussione lei gli disse che voleva risentire l'ex Giorgio Tambellini. «Mi ha scaraventato dall'altra parte della stanza di un albergo», ha affermato la nipote di Faber. Accuse rispedite al mittente dal modello partenopeo.

«Io non ho mai sfiorato con un dito Francesca, né altre donne. Sulla violenza sulle donne non si scherza. Sono cresciuto con mia madre e mia nonna, non avendo avuto un padre, e mi hanno insegnato il rispetto per le donne», ha spiegato il 27 dalla D'Urso. «Vuole infangare me per coprire la figuraccia che ha fatto tornando con il suo ex. Perché non mi ha denunciato allora?», ha quindi aggiunto. Insomma l'epilogo del loro rapporto potrebbe essere proprio davanti a un giudice. «Francesca De André risponderà delle cose che ha detto in tribunale», ha concluso Gennaro.