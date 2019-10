Giorgia Caldarulo «si venderebbe anche la madre»

MILANO - Giorgia Caldarulo è stata duramente attaccata da Megghi Galo, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" come lei, che l'ha accusata di essere una persona senza scrupoli pronta a tutto pur di avere visibilità mediatica. La blogger ha infatti detto che secondo lei la storia d'amore tra la modella e Taylor Mega non è assolutamente vera, ma è solo frutto di una strategia costruita a tavolino. «Cosa penso della storia tra Giorgia e Taylor? Sinceramente non volevo esprimervi, perché Giorgia è una persona che volevo rimuovere dalla mia vita, mentre Taylor non la conosco e non posso giudicare. Giorgia la conosco bene e si venderebbe anche la mamma! Quanto può essere vera la loro storia? Come i soldi del Monopoli", ha fatto sapere la blogger in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories. "Non voglio più dare hype (importanza, ndr) a questa persona che cerca di cavalcare l'onda soltanto perché non se la ca*a nessuno», ha concluso Megghi.

Anche Erica Piamonte dopo il confronto con Taylor e Giorgia avuto durante l'ultima puntata di "Live - Non è la D'Urso", si è scagliata nuovamente contro la compagna della sua ex. «La fidanzata in questione, tra virgolette, perché mi viene da ridere a chiamarla così, è normale che non reagisce? Secondo me o non ci arriva con il cervello oppure ci arriva ma non gliene frega niente. Le cose sono due, ragazzi. Le va bene tutto. Sinceramente non mi si è rigirato lo stomaco questa volta perché comunque questa serata mi è servita e non posso neanche essere gelosa o mettermi in competizione con questa ragazza che ha scelto Taylor», ha detto anche lei via social.