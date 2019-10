Ornella Muti, diva per caso: «Non volevo fare l'attrice»

ROMA - Ornella Muti ha rivelato di non aver mai desiderato di diventare un'attrice. «La carriera di attrice non l'ho mai desiderata. Sono andata ad accompagnare un'altra persona a un provino e invece hanno scelto me», ha raccontato la 62enne durante un'intervista rilasciata al programma radiofonico di Radio2 "I Lunatici".

«Ho cominciato a lavorare a 14 anni, mi sono sempre portata avanti, mi sono ritagliata la mia libertà di essere donna da sola. Per il resto, forse oggi mi arrivano più idee perché prima ero timida. Prima mi arrivavano le cose perché io ero immobile e non mi imponevo, oggi mi diverto di più», ha aggiunto Ornella.

La Muti ha poi confidato che le è stato spesso proposto di partecipare all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ma di aver sempre declinato l'offerta. «Mi hanno proposto varie volte l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, ma onestamente chi mi conosce sa che non potrei mai accettare perché non ho il carattere», ha spiegato. «Non voglio giudicare questi programmi, vedo che vanno molto bene e piacciono molto, però non amo questo circo delle emozioni. Non è possibile che ormai vanno tutti in televisione a piangere, una volta c'era un po' più di pudore oggi invece è tutto spiattellato», ha poi concluso.