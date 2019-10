Jane Alexander pronta al matrimonio: «Voglio sposare Gianmarco»

ROMA - Jane Alexander, ospite di "Storie Italiane" su Raiuno, ha rivelato di voler sposare il compagno Gianmarco Amicarelli e anche che le piacerebbe avere un figlio con lui. L'attrice dopo aver avuto un breve flirt con Elia Fongaro, conosciuto durante la sua partecipazione all'ultima edizione del "Grande Fratello Vip", è tornata felicemente accanto al musicista. «Ci sono dei problemi logistici per cui non ci siamo ancora sposati, ma vorrei farlo. Mi piacerebbe anche avere altri figli, ci stiamo pensando», ha raccontato l'ex gieffina durante l'intervista rilasciata a Eleonora Daniele. Parlando del periodo di crisi con Gianmarco ha poi aggiunto: «Nel nostro caso l'amore vince. Anzi stiamo molto meglio di prima. Ci siamo ritrovati, parliamo tanto. È importante in una coppia. È un uomo molto intelligente, non solo innamorato. Ho avuto un momento di défaillance».

La 46enne ha anche spiegato che la sua "minestra riscaldata" non è un ritorno di fiamma pronto a spegnersi da un momento all'altro, ma un nuovo inizio. «Io ho scritto un post sulle minestre riscaldate quando ci siamo rimessi assieme. Può funzionare benissimo e noi ne siamo la prova», ha continuato.

La Alexander ha infine parlato del rapporto con suo figlio Damiano, che ha ormai 16 anni, nato dalla sua precedente relazione con Christian Schiozzi, e non è riuscita a trattenere la commozione davanti ad alcune immagini del ragazzo trasmesse sul maxi schermo in studio. «Siamo nella fase in cui sta crescendo. Mi manca quel bambino che mi diceva: 'Ci sei solo tu mamma'. È un teenager fantastico. Non è un ribelle. Non si chiude in camera. Ha 16 anni ed è alto 1 metro e 87. E' una roccia, è saggio», ha concluso Jane visibilmente emozionata.