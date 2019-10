Antonella Mosetti: «Sono rifatta pochissimo»

ROMA - Antonella Mosetti ha parlato degli hater che ogni giorno sui social tempestano di messaggi e commenti poco piacevoli sia lei sia sua figlia Asia Nuccetelli, spiegando di essere "rifatta pochissimo" al contrario di quello che molti pensano e scrivono sul suo profilo Instagram. «Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi hater in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44», ha raccontato la showgirl durante un'intervista rilasciata a "Mattino Cinque".

L'ex ragazza di "Non è la Rai" ha poi difeso la figlia che è stata spesso criticata sul web soprattutto per il suo aspetto fisico e ha detto di essere molto fiera di lei. «Lei è stata una delle poche a esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso», ha aggiunto. «Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni lei oggi è meravigliosa, rifiuta di andare in tv, si è invece data all'equitazione. Che cosa potrebbe volere di più una mamma?», ha continuato.

La Mosetti però vorrebbe proteggere Asia dalle cattiverie della rete. «Provo un gran fastidio, c'è molta cattiveria gratuita. Perché, a volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all'inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l'abitudine. Viviamo in una società malata», ha concluso.