Jennifer Lopez: «I miei figli amerebbero un fratellino o una sorellina»

NEW YORK - Jennifer Lopez pensa che i suoi gemellini Max ed Emme sarebbero felicissimi di avere un fratellino o una sorellina. La star, 50 anni, ha recentemente rivelato di voler avere dei bambini insieme al futuro sposo Alex Rodriguez e ha spiegato che i suoi ragazzi non avrebbero problemi se la famiglia si allargasse, dato che già adorano le figlie di Alex, Natasha, 14 anni, ed Ella, 11, avute dall'ex giocatore di baseball con l'ex moglie Cynthia Scurtis.

JLo ha detto a 'Extra TV': «Penso che amerebbero avere un fratello o una sorella. Adorano avere Natasha ed Ella nella loro vita, sono come due sorelle 'bonus'. Siamo una grande famiglia allargata e credo che sarebbero davvero felici». Quando recentemente le è stato chiesto se abbia in programma di avere dei figli insieme ad Alex, Jennifer ha risposto: «Assolutamente!».

La Lopez ha poi lodato il suo compagno affermando di pensare che Dio abbia fatto in modo che si incontrassero perché sono "così simili" e si danno enorme supporto l'uno con l'altro. «Onestamente, credo che Dio ci abbia fatto incontrare perché siamo così simili, ci miglioriamo reciprocamente come persone. Lui ha avuto grande successo, io anche. Non abbiamo bisogno l'uno dell'altro per quello, ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro per crescere ed evolverci: per creare una famiglia, per poter dare ai nostri figli qualcosa che noi forse non abbiamo mai avuto».