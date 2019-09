Clarissa Marchese incinta: «Partorirò a Miami»

ROMA - Clarissa Marchese è incinta. L'ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Federico Gregucci. Lo ha rivelato via social, spiegando che la cicogna ha spiccato il volo subito dopo le nozze della scorsa primavera. «Questa gravidanza è arrivata subito. Pensavo che bisognasse riprovarci più volte. Invece è stato concepito ai primi di giugno», ha fatto sapere in alcune Instagram Stories. «L'ho scoperto perché ero estremamente stanca e avevo il fiato corto. Avevo difficoltà a fare anche i gradini per salire a casa. Ora va tutto bene, magari ho un po' di nausea verso sera», ha aggiunto.

«Non potrei essere più felice. L'ho scoperto il 10 luglio, quando l'ho detto a Federico e alla mia famiglia è stato uno dei momenti più belli della mia vita», ha continuato visibilmente emozionata. Il piccolo, o la piccola, verrà alla luce in Florida, dove la bella siciliana e il compagno vivono molti mesi l'anno. «Il bimbo nascerà a Miami, dove sono ora. Ho perso un po' di tempo a cercare il miglior professionista possibile. La data presunta del parto è il 21 marzo del 2020», ha fatto sapere. «Per me maschio o femmina non è importante, per Fede invece sì. Ovviamente lui vorrebbe un maschietto...», ha proseguito.

Ora la 26enne farà ancora più attenzione alla sua salute: «Sono molto fortunata perché fisicamente sto bene, a parte la stanchezza. Cammino tre volte a settimana a passo veloce, cerco di seguire una dieta equilibrata e sana». Sui nomi non ci saranno litigi solo se il fiocco sarà rosa: «Se fosse femmina, abbiamo già un nome pronto sul quale concordiamo entrambi. Se fosse maschio non abbiamo nessuna ipotesi ancora».

«Mi vedo una mamma molto apprensiva, ma anche molto affettuosa. Forse troppo affettuosa», ha infine concluso Clarissa.