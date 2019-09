Sienna Miller è pronta a risposarsi

LOS ANGELES - Sienna Miller ha rivelato di volere dei figli dal compagno Lucas Zwirner e ha fatto anche sapere di non escludere la possibilità di convolare a nozze con il noto scrittore americano. L'attrice ha spiegato di essere molto contenta della sua storia d'amore con Lucas e di voler costruire una famiglia insieme a lui. In un'intervista rilasciata al quotidiano "Metro" ha dichiarato: «È amore. Sono felice. Mi piacerebbe avere altri figli e penso che sarei pronta anche a fare il grande passo con lui».

Sienna, che è già madre di Marlowe, 7 anni, nata dalla relazione con l'ex compagno Tom Sturridge, aveva già espresso il desiderio di allargare la sua famiglia e dare una sorellina o un fratellino alla primogenita. «Mi sarebbe piaciuto avere mia figlia quando ero più giovane, vorrei avere altri bambini finché sono in tempo e più avanti mi piacerebbe diventare nonna», ha confidato la 37enne. «Quando è nata Marlowe avevo 30 anni. Mia figlia mi assomiglia molto, è come rivedere un po' me stessa. Si crea un legame particolare, così intenso. È davvero bello», ha spiegato. «Lei mi conosce, io la conosco, non c'è nulla che lei non capisca di me ed è una cosa bellissima. È davvero testarda, proprio come la mamma. È il mio riflesso», ha concluso la star di Hollywood.