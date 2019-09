Renée Zellweger, tutta la verità: «Ecco perché ero scomparsa»

LOS ANGELES - Renée Zellweger ha raccontato che quando decise di prendersi una pausa da Hollywood lo fece perché era stanca di fare quel lavoro. L'attrice, che si è presa una pausa dal grande schermo tra il 2010 e 2016, ha spiegato di aver lasciato il mondo dello spettacolo per potersi ricaricare.

La 55enne ha detto: «Ero annoiata, ero stanca e non avevo più lo stesso entusiasmo di prima, quindi era giunto il momento di smettere e prendersi una pausa». «Andavo avanti per inerzia, attingevo da un pozzo ormai secco, stavo vivendo emozioni ed esperienze che non avevo bisogno di provare in quel momento. Non avevo più nulla da dare ai personaggi che dovevo interpretare», ha aggiunto Renée. «Stavo mentendo a me stessa, sentivo una voce nella mia testa che mi diceva quello che dovevo fare, ma io in verità non volevo farlo», ha continuato.

La Zellweger, che è tornata a recitare nel film "Judy", in cui interpreta l'icona cinematografica Judy Garland, ha infine fatto sapere di essere molto contenta di questo ruolo visto che si rivede molto nell'attrice degli anni '40, che fu spesso in conflitto con la sua carriera.