Kesha e quella sua vita con la valigia sempre pronta

LOS ANGELES - Kesha ha rivelato di avere una valigia sempre pronta con dentro il passaporto e il costume da bagno qualora dovesse decidere all'improvviso di partire per un viaggio.

La cantante adora l'idea di potersi svegliare la mattina e decidere su due piedi di partire per qualche meta da sogno in mezzo all'oceano. «Ho sempre un costume da bagno e il passaporto pronto. Non sai mai quando ti viene voglia di andare in un altro paese o al mare da qualche parte», ha raccontato.



La 32enne ha poi spiegato che negli ultimi anni ha cambiato completamente punto di vista sulla sua carriera musicale. La popstar ha finalmente capito che per fare il suo lavoro non c'è bisogno di essere così rigidi con sé stessi. Ha spiegato: «Agli esordi della mia carriera pensavo che per fare bene la cantante bisognava non mangiare, non dormire, rinunciare alla privacy e non avere più tempo per sé stessi».



«Mi sono stancata e ho finalmente capito dopo tantissimi anni che non dovevo rinunciare a nulla. Ho deciso di smettere di essere cattiva con me stessa, ho capito che non devo più morire di fame per cercare di avere una forma fisica perfetta. Sono cresciuta, molte cose che ho fatto non mi sono piaciute e sono quasi morta per i miei disturbi alimentari», ha concluso.