Valentina Dallari accusa Melchiorre: «La droga nelle scarpe»

ROMA - Valentina Dallari nel suo libro "Non mi sono mai piaciuta", in cui parla della battaglia contro l'anoressia e non solo, ha rivelato che l'ex fidanzato Andrea Melchiorre le mise della droga nelle scarpe durante un'esterna di "Uomini e Donne".

I due, che si conobbero durante la loro esperienza nel programma di Maria De Filippi nel 2015, anno in cui la dj fu tronista nella trasmissione di Canale5, hanno avuto una breve ma intensa relazione.

«Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po' il debole per i bad boy. Decisi di credergli...», ha raccontato la 25enne nella sua prima fatica letteraria. «Durante un'esterna nei pochi momenti in cui non eravamo ripresi dalle telecamere mi ha fatto nascondere della ganja (marijuana, ndr) nelle scarpe. Non potevo ovviamente sapere se la fumasse o meno"» ha spiegato Valentina.

La Dallari già in passato aveva parlato della fine del rapporto con Melchiorre e lo aveva addirittura accusato di essere stato la causa scatenante dei suoi disturbi alimentari durante una diretta Instagram. In quell'occasione l'ex corteggiatore aveva rimandato le accuse al mittente. «È troppo semplice pensare e soprattutto ritenere che alcune delle mie esternazioni siano state l'origine e la causa scatenante dei suoi problemi, mi sembra eccessivo e irreale», aveva risposto sempre via social.