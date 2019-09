Andrea Preti: «Sono casto perché ho paura di soffrire»

ROMA - Andrea Preti ha fatto una scelta di castità. L'attore lo ha raccontato ospite del programma 'Storie Italiane', spiegando di aver preso questa decisione dopo esperienze sentimentali dolorose. Il riferimento, abbastanza chiaro, è alla fine della relazione con Claudia Gerini, che come aveva raccontato lui stesso nel 2018 lo ha fatto soffrire moltissimo.

«Quando ho ritrovato la mia serenità ho fatto questa scelta. Non c'è nessun contratto che ti impone di 'consumare'. Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco», ha fatto sapere nella trasmissione di Raidue. Il 31enne in realtà vorrebbe trovare una donna e costruire una famiglia: «Oggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell'andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner. Poi i miei genitori erano separati e questo mi ha fatto soffrire, non voglio fare lo stesso errore con i figli che avrò».

Difficile dire quanto riuscirà a resistere alle tentazioni della carne, ma per ora Andrea sembra piuttosto determinato. «Oggi che ho 31 anni ho capito perché tante coppie non resistono più di tanto e mi sono detto che è meglio fermarsi per un po' di tempo», ha concluso.