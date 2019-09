Asia Argento a Pechino Express? Lei intanto si allena

ROMA - Negli ultimi giorni il rumour si è fatto sempre più forte: tra i concorrenti della nuova stagione di 'Pechino Express' ci potrebbe essere anche lei, Asia Argento. L'attrice romana avrebbe accettato di partecipare al reality di Raidue condotto da Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco in quest'avventura ci potrebbe essere Vera Gemma, sua cara amica e, come lei, figlia d'arte. Vera è infatti la figlia del famosissimo attore Giuliano Gemma, scomparso nel 2013.

Asia, 44 anni, non ha confermato la notizia, però in questi giorni si è mostrata sul social durante alcune intense sessioni di allenamento. In molti hanno subito pensato che si stia preparando in vista delle pesanti prove fisiche dello show, che quest'anno tornerà in Asia. Nel cast del programma dovrebbero esserci anche Ignazio Moser, che non parteciperebbe con la fidanzata Cecilia Rodriguez ma con il cugino Moreno. Poi si parla di Giucas Casella in coppia con la moglie Valeria, ma anche della showgirl Dayane Mello e del conduttore Marco Berry, già volto de 'Le Iene'.

A differenza degli scorsi anni, quando il programma è iniziato a settembre, la prossima edizione dello show dovrebbe essere trasmessa in inverno. La prima puntata dovrebbe andare in onda martedì 11 febbraio 2020. I concorrenti dovranno attraversare tre paesi, Thailandia, Cina e Corea del Sud.