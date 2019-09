Giulia Salemi: «L'addio di Francesco Monte mi ha fatto crescere»

ROMA - Giulia Salemi ha raccontato di essere molto maturata dopo aver partecipato all'ultima edizione del "Grande Fratello Vip" e ha rivelato che a farla crescere sono state anche le pene d'amore. «Prima del Grande fratello Vip le persone mi conoscevano o per Venezia, quando mi presentai sulla passerella della Mostra del Cinema con un vestito troppo osé, o per il personaggio che interpretavo in tv, dove in 5 minuti non puoi raccontare chi sei, ma devi essere divertente e ironica. Mi mostravo naïf e svampita, fra il 'ci sei'e il 'ci fai'», ha confidato l'ex gieffina durante un'intervista rilasciata al settimanale "Spy".

«Sono cambiata di testa, sono più donna, ho imparato a valorizzarmi e, grazie ai social, sto realizzando tanti sogni anche se resto la ragazza di Piacenza sbarcata a Milano senza soldi, senza il fisico da modella, ma con uno zaino pieno di sogni e tanta determinazione», ha aggiunto Giulia.

La 26enne dopo la fine della storia d'amore con Francesco Monte ha spiegato: «Le pene d'amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire, sono molto dimagrita e poi ho iniziato a curarmi e a valorizzare di più il mio corpo, a fare palestra. Sono cambiata più dentro che fuori. Sto bene con me stessa ora». «Resto insicura, ma non voglio più farmi dire dagli altri che non sono abbastanza bella o non valgo abbastanza, adesso sono io il mio metro di giudizio", ha concluso.