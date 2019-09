Gianni Sperti rischiò il posto di opinionista a Uomini e Donne: «Non mi presentai»

ROMA - Gianni Sperti, che ricopre da anni il ruolo di opinionista fisso nel programma "Uomini e Donne", ha rivelato che quando fu invitato la prima volta come ospite da Maria De Filippi, nel 2001, non si presentò in studio perché la sera prima aveva bevuto troppo. «Fui invitato come ospite nel 2001, mentre attraversavo un periodo molto tragico. Mi ero un po' perso, ma di questo probabilmente racconterò nel dettaglio quando scriverò un libro. Il primo giorno non mi presentai perché la sera prima ero uscito con gli amici, avevo bevuto troppo e non me la sentivo», ha raccontato l'ex ballerino in un'intervista rilasciata a "Uomini e Donne Magazine".

«La sera dello stesso giorno della registrazione mancata raggiunsi Maria che provava negli studi di 'C'è posta per te' e le dissi la verità. Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione mentre mi diceva: 'Non preoccuparti Giannino, vieni domani'», ha aggiunto.

Il 46enne ha poi confidato di non aver mai più saltato una registrazione dello show dopo quell'episodio, che gli fece capire che era arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. «Ancora oggi mi chiama Giannino. Il giorno dopo mi presentai per la mia prima puntata e fu un'emozione indimenticabile. Da quel giorno mai più un'assenza, perché pian pianino ho ripreso la mia vita in mano», ha concluso.