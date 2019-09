Gennaro Lillio: «Grazie al Grande Fratello ho ritrovato mia sorella»

ROMA - Gennaro Lillio, noto al grande pubblico per aver partecipato all'ultima edizione del "Grande Fratello", ha raccontato che grazie al successo ottenuto nel mondo dello spettacolo ha recuperato il rapporto con la sorella. «I miei familiari, non essendo abituati alla popolarità, proprio perché sono delle persone semplici e lontane dal mondo dello spettacolo, si sono un po' risentiti. Diciamo che io faccio del mio meglio per proteggerli da un mondo che non gli appartiene perché so bene che può provocare molto stress, soprattutto a chi non è abituato a essere fermato per strada», ha fatto sapere il modello partenopeo tramite alcune Stories.

«Sicuramente posso dire di aver ritrovato mia sorella, anche perché a oggi con mio padre non ho ancora avuto l'opportunità di chiarirmi. Non trascorro tanto tempo con la mia famiglia, ma quando sono qui mi dedico completamente a loro!», ha aggiunto l'ex gieffino durante una visita a Napoli.

Gennaro ha poi rivelato che fin da piccolo il suo sogno è sempre stato quello di diventare famoso. «Ho studiato all'università e in diverse federazioni fitness come la FIF e il CONI, ma ho sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Quando ero piccolo, infatti, e mi capitava di guardare un film o un reality show, mi immaginavo di trovarmi al posto degli attori che vedevo sullo schermo. Così, già da piccino, sognavo di entrare a far parte del mondo televisivo», ha confidato il 27enne.

Lillio è infine tornato a parlare della fine della sua storia d'amore con Francesca De André, conosciuta proprio all'interno della Casa di Cinecittà. «È finita perché eravamo incompatibili e vi assicuro che non c'è stato nessun tradimento», ha concluso.