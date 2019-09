Lele Mora: «Ho un cancro maligno»

MILANO - Lele Mora ha un cancro maligno. L'ex agente dei vip lo ha rivelato praticamente in "diretta" durante un'intervista con 'Libero'. Il 64enne stava rilasciando alcune dichiarazioni al quotidiano quando si è scusato per il continuo squillare del suo telefono. «Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno», spiega molto agitato.

E la chiamata arriva. «Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni», dice con gli occhi pieni di lacrime Lele dopo aver riagganciato. Il suo pensiero va subito ai figli: la sua preoccupazione più grande è quella di dare un grande dolore proprio a loro. «Adesso farò quel che c'è da fare. Ma non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano», aggiunge.

Poco prima di scoprire la bruttissima notizia, Mora aveva ripercorso l'esperienza del carcere. «La prima notte non mi pareva vero di trovarmi lì, su quel materasso vecchio, coperto da un lenzuolo ruvido come carta vetrata. Ho fatto tanti errori, come tutti. Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l'arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile», aveva detto. E su Fabrizio Corona, che si trova ancora dietro le sbarre, aveva aggiunto: «La detenzione lo ha peggiorato, ha sviluppato una rabbia che lo sta consumando».