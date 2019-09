Stefano De Martino ha fatto pace con il suo miglior amico

ROMA - Stefano De Martino e Marcello Sacchetta hanno fatto pace. I due ballerini, per anni migliori amici, si erano allontanati all'inizio della scorsa estate, proprio in concomitanza con la ritrovata sintonia tra il 29enne partenopeo e Belen Rodriguez. A rivelare che tra loro qualcosa si era rotto era stato proprio Sacchetta, che si era sfogato in un'intervista rilasciata alla fine di agosto al settimanale 'Chi'. «Dunque... io voglio bene a Stefano. Gli sono stato vicino nei suoi momenti no. Ammetto che non lo sento da parecchio tempo e che mi dispiace: però lo capisco, ha ritrovato la sua famiglia, il suo centro», aveva spiegato al magazine diretto da Alfonso Signorini.

«Va bene così, lo dico senza polemiche», aveva poi aggiunto. Le sue dichiarazioni avevano lasciato di stucco tutti quelli che li conoscono bene. Mai avrebbero pensato che tra loro potesse esserci un litigio o che comunque si potessero allontanare fino a smettere addirittura di parlarsi. E infatti il silenzio tra loro è durato poco.

Qualche ora fa i due sono tornati a farsi vedere insieme e sorridenti nelle Instagram Stories di Stefano. «A volte ritornano», dice con un pizzico di ironia Marcello nel video. De Martino non parla, ma sorride e i suoi occhi brillano di felicità. Per lui Sacchetta ha rappresentato un porto sicuro nei periodi più bui, come quello seguito alla rottura con Belen nel 2015. Poter tornare a frequentarlo lo rende felice.