Simona Tagli e il voto di castità: «Per ora non lo sciolgo»

ROMA - Simona Tagli è tornata a parlare del suo voto di castità fatto da molto tempo e ha spiegato che non lo scioglierà finché non avrà trovato l'uomo della sua vita. «Si può vivere e amare senza fare sesso. Si parla di sesso e amore quando si trova un equilibrio. Ho fatto un voto, lo scioglierò quando troverò una persona che mi intrighi. È anche difficile, quando entri in dinamiche di sublimazione, fare un viaggio dentro costruttivo. In questi anni, le priorità erano altre», ha raccontato la showgirl durante un'intervista rilasciata a "Mattino Cinque", programma condotto da Federica Panicucci sulla rete ammiraglia di Mediaset.

«Adesso sono rinata, mi sento una ragazzina. Nel vivere l'interiorità, ti rendi conto che nella quotidianità ci sono cose preziosissime. Per esempio iscrivermi in palestra è stata una cosa bellissima. Mi sono presa cura di me dopo 14 anni», ha aggiunto.

La 55enne aveva già parlato in una precedente intervista rilasciata al settimanale "Nuovo" della sua particolare scelta. «Sono casta da dieci anni per un voto fatto alla Madonna di Lourdes, legato a una cosa per me molto importante, ma di cui preferisco non parlare», aveva spiegato.