Guendalina Canessa: «Mia figlia vuole che torni con suo padre Daniele Interrante».

ROMA - Guendalina Canessa ha rivelato che sua figlia Chloe, 9 anni, le chiede sempre perché non torna a fare coppia fissa con suo papà Daniele Interrante. L'ex gieffina ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque' ha spiegato che da un po' di tempo il rapporto con l'ex tronista 38enne è tornato più che sereno e che addirittura lei prova un sentimento di «amore» verso di lui, anche se in un modo un po' particolare. I due hanno anche trascorso una lunga vacanza insieme in Puglia la scorsa estate.

«Siamo stati insieme a Lecce ad agosto in vacanza. Eravamo io, lui e la nostra bambina. Io sono innamorata di lui, ma non in quel senso. Sono innamorata di lui perché quando lo guardo vedo Chloe, la nostra bambina. Per questo lo amo. Comunque siamo molto uniti e stiamo molto bene insieme», ha fatto sapere la 37enne. «Chloe ci vede così e ogni volta mi dice, 'Ma se state così bene, perché non tornate insieme?'. Ma non è possibile...», ha poi aggiunto.

A questo punto la stessa D'Urso ha detto che anche i suoi di figli, Giammauro ed Emanuele, le hanno chiesto per molto tempo di tornare con loro padre, Mauro Berardi, ma che «fortunatamente» ora hanno smesso di farlo. «Questo è il sogno di tutti i figli con genitori separati. Per fortuna i miei figli hanno smesso di chiedermelo... perché sono talmente grandi, e non potrebbe essere che io torni con loro padre», ha concluso Barbara.