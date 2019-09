Giorgia Caldarulo, replica al vetriolo a Erica Piamonte

MILANO - Giorgia Caldarulo, la ragazza che sta frequentando Taylor Mega, ha replicato al vetriolo a Erica Piamonte, che ha accusato la biondissima influencer friulana di averla tradita proprio con l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne". «Io sono cotta di Taylor, ci stiamo frequentando da inizio settembre. Lei non è mai stata con Erica, non mi ha mai detto niente di Erica», ha fatto sapere la Caldarulo ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque'.

Giorgia ha poi spiegato come ha conosciuto Taylor. «Una volta ho sognato Taylor, senza conoscerla. Abbiamo un amico in comune e gli chiedi di presentarmela. Quando l'ho conosciuta, si è subito creato un feeling. È una cosa che non si può spiegare. Io non ho mai detto di essere lesbica. Sono sempre stata solo con uomini prima di Taylor», ha aggiunto la 22enne.

Giorgia ha infine reso pan per focaccia alla Piamonte, che durante una recente puntata di 'Pomeriggio Cinque' l'aveva definita "moscia". «Non sono gelosa di Erica perché Taylor non mi ha mai dato modo di essere gelosa di lei. Io non conosco Erica, la trovo meno raffinata di Taylor. La vedo grezza nei modi, è superficiale. Non le vedo bene insieme", ha fatto sapere. "Non so perché lei dica che io sono moscia. È un po' superficiale... Sì, c'è una relazione con Taylor Mega che spero diventi un fidanzamento... Io sono un po' spaventata, vengo da una famiglia del sud e la mia famiglia è un po' chiusa da questo punto di vista», ha concluso.