Ascanio Pacelli e la crisi con Katia Pedrotti: «Non esiste la famiglia perfetta»

ROMA - Ascanio Pacelli, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha rivelato che alcuni anni fa ha attraversato un periodo di crisi con la moglie Katia Pedrotti. «Abbiamo avuto un momento di riflessione quando è nata Matilda (la loro primogenita, ndr). Della serie, oh, ci sono pure io...», ha raccontato l'ex gieffino durante l'intervista nel programma pomeridiano di Raiuno.

«Però è troppo facile mollare: non esiste la famiglia del Mulino Bianco, ma esistono momenti di crisi. Non c'è la bacchetta magica, io e Katia viviamo il rapporto con semplicità», ha aggiunto il 45enne.

Ascanio non è poi riuscito a trattenere la commozione quando sullo schermo dello studio televisivo è stato trasmesso un video in cui appaiono proprio i suoi amatissimi figli, Matilde, 11 anni, e Tancredi, 6. «Adoro i miei figli, li guardo e sono pazzo di loro», ha affermato visibilmente emozionato. «La condivisione con loro è quello che ti appaga... per me sono meravigliosi, sono tutta la mia vita!», ha continuato. Pacelli ha infine ricordato con affetto la sua collaborazione professionale con Antonella Clerici, che nel 2006 lo volle accanto a lei nella trasmissione 'Il treno dei desideri'. «Antonella mi ha fatto il più bel regalo: mi ha dato la possibilità di poter fare questo mestiere».