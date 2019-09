Ilaria Spada fu vittima di bullismo

ROMA - Ilaria Spada, ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me", ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita e ha rivelato che quando tornò a scuola dopo aver partecipato a Miss Italia, nel 1998, fu vittima di bullismo. «Per me e la mia famiglia Miss Italia era un appuntamento fisso in tv ogni anno, e non avremmo mai pensato che io potessi riuscire a partecipare al concorso vincendo anche la fascia di Miss Eleganza», ha raccontato l'attrice durante l'intervista nel salotto pomeridiano di Raiuno condotto da una delle sue migliori amiche.

«Quando tornai al liceo le mie amiche erano molto felici, ma non si può dire altrettanto di un gruppetto di ragazze non della mia scuola, perché io ero al Liceo Classico mentre davanti al mio istituto c'era anche Ragioneria e c'era già un grande conflitto tra le due scuole. Era una roba semi politica, tanto per fare un po' di casino, e quindi le ragazze di Ragioneria non hanno tanto apprezzato la mia esposizione mediatica», ha spiegato la 38enne.

Ilaria è poi entrata più nel dettaglio. «Ricordo che mi tiravano le uova, facevano scritte poco piacevoli oppure provavano a darmi qualche schiaffone mentre passavo con il motorino, era assolutamente una forma di bullismo», ha aggiunto la moglie di Kim Rossi Stuart.

La Spada ha poi detto di essere riuscita a risolvere la questione grazie ai consigli dei suoi genitori che la spinsero ad andare a parlare direttamente con chi la stava prendendo di mira. «Io ne parlai subito ai miei, mia madre mi disse che dovevamo parlare con i loro genitori, mentre mio padre disse: 'Vediamo come te la cavi da sola'. Subito dopo ho preso una a una quelle ragazze, ne abbiamo parlato, ci siamo anche scontrate, diciamo che magari le parole a volte non bastavano, ma poi piano piano tutto si è risolto», ha concluso.