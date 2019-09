Taylor Mega: «Soffro di bulimia, a volte vomito dopo cena»

MILANO - Taylor Mega ha rivelato di soffrire di bulimia. La bionda influencer, ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua malattia. «Io avevo detto qualcosa sul web ma senza magari raccontare proprio tutto, perché quando hai un seguito importante come il mio, hai sempre paura di influenzare male e quindi cerchi di mandare messaggi positivi», ha raccontato l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi durante l'intervista. «Ovviamente prima del personaggio viene la persona, e io purtroppo da quando avevo più o meno vent'anni soffro di bulimia e non è facile parlarne perché prima di tutto te ne vergogni», ha aggiunto la 25enne.

Taylor ha poi spiegato che il suo disturbo si acuisce nei periodi di forte stress. «Soffro di bulimia specialmente quando sono in situazioni di particolare stress», ha continuato. «Sono fuori controllo. Cerco di essere sempre perfetta e di mangiare sano, ma in alcuni casi, quando sono a cena fuori, non riesco assolutamente a controllarmi. Mangio tutto quello che c'è sul tavolo, poi quando torno a casa mi vedo allo specchio, noto che sono ingrassata e vado a vomitare», ha proseguito.

L'influencer ha infine ammesso di non essere ancora riuscita a chiedere aiuto medico per risolvere questa grave patologia. «So che è un atteggiamento sbagliato. Non ho mai pensato di rivolgermi a qualcuno per farmi aiutare perché prima di tutto ci deve essere la volontà. Io so qual è il mio problema ma se tu mi dici cosa devo fare quando non sono in grado e non ho la volontà non ne uscirei. Come quando sono uscita dal tunnel della droga, credo debba esserci innanzitutto una volontà personale», ha concluso.