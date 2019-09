Madonna sta per lasciare la residenza di Lisbona

LISBONA - Sembra che Madonna stia per lasciare la residenza portoghese da oltre 6 milioni di euro in cui ha vissuto negli ultimi anni. La cantante aveva preso in affitto la dimora storica del 18esimo secolo nel centro di Lisbona per permettere al figlio David, 13 anni, di frequentare la scuola calcio delle giovanili del Benfica, ma adesso avrebbe deciso di lasciare il palazzo, che tra l'altro sarebbe anche stato messo in vendita dai proprietari.

Una fonte ha spiegato al The Sun: «Fino a marzo del 2020 Madonna sarà impegnata con il tour 'Madame X', quindi ultimamente non ha trascorso molto tempo nel palazzo che aveva affittato in Portogallo. David ha ancora degli impegni lì, ma lei al momento non è presente e non è chiaro se abbia intenzione di affittare un'altra casa nella zona».

La Regina del Pop, che ha dato avvio alla nuova tournée la scorsa settimana a New York, qualche tempo fa aveva ammesso che dopo essersi trasferita nella capitale portoghese si è sentita «un po' annoiata». Ai suoi fan aveva detto: «Mi sono trasferita a Lisbona per seguire mio figlio, era quello che volevo fare. Pensavo che sarebbe stata una cosa avventurosa. Ma mi sono ritrovata da sola, senza amici e anche po' annoiata».